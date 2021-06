Protestan en el Hotel Alba Caracas por suspensión de jornada de vacunación - Runrun

A los ciudadanos que fueron a colocarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 les informaron que no hay personal disponible por ser Día del Padre

Un grupo de unas 500 personas protestaron en la mañana de este domingo 20 de junio en la entrada del Hotel Alba Caracas, en la avenida México de Caracas, tras la suspensión imprevista de la jornada de vacunación a personas mayores, que fueron citadas para recibir la segunda dosis de inmunización.

De acuerdo a la información reseñada por El Pitazo, las personas habían sido citadas para recibir la segunda dosis de inmunización pero fueron notificados que no serían atendidos porque el personal no está disponible con motivo de la celebración de este domingo del Día del Padre.

10:48am #Caracas | “No contamos con la logística para atenderlos el día de hoy”, dijo un capitán de la GNB a cargo de la jornada en las afueras del hotel Alba Caracas. Indicó que esperan mañana contar con un sistema expedito para mejorar la jornada #20jun – vía @GenesisCS pic.twitter.com/kD74zTIxlk — El Pitazo (@ElPitazoTV) June 20, 2021

#Protesta ahora en El Alba, Caracas, hoy NO vacunarán por ser el día del padre.

Vía @pilarnavarrob pic.twitter.com/AfftWq29BP — Radio Caracas Radio (@RCR750) June 20, 2021

Manifestantes, que cerraron la avenida México en el centro de Caracas para protestar, señalaron sentirse indignados por la falta de seriedad del ministerio de salud y calificaron la suspensión como “una falta de respeto al ciudadano”.

“Yo no vine porque a mí me provocó. Yo vine porque me citaron para hoy 20 de junio para la segunda dosis”, reclamaba una señora de la tercera edad.