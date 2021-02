Net 24-7 desestima declaraciones de la Sudeban por "desconocimiento de cómo funciona la tecnología de los sistemas de pago digitales" - Runrun

La empresa señala en un comunicado que Sudeban demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona la tecnología de los sistemas de pago digitales

La empresa Services 24-7 LLC difundió un comunicado este miércoles, 17 de febrero, en el que desestimó los señalamientos de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que cuestionó la comercialización de dispositivos para transacciones con tarjetas de débito y crédito internacionales de la marca Flexipos con la aplicación de net 24|7, por considerar que se trata de operaciones que están al margen del sistema nacional de pagos.

Services 24-7 LLC precisó que su plataforma de comercialización y promoción son digitales y autogestionables. “Desestimamos totalmente lo expuesto en las declaraciones emitidas por un ente que no regula nuestra operación y que en su comunicado demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona la tecnología de los sistemas de pago digitales”, señala la empresa en el comunicado.

El pasado 11 de febrero, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) prohibió el uso de las plataformas comerciales desarrolladas por los proveedores de puntos de venta autorizados que facilitan las transacciones con tarjetas de débito y crédito internacionales, los cuales, según la institución bancaria “pudieran estar contribuyendo con la ejecución de actividades contrarias a la normativa nacional vigente en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Ante la aseveración de la Sudeban, la empresa Net 24-7 desestimó las declaraciones del ente por “desconocimiento de cómo funciona la tecnología de los sistemas de pago digitales” y emitió el siguiente comunicado:

Services 24-7 LLC (net24|7) es una corporación de los Estados Unidos inscrita ante el FINCEN (Financial Crimes Enforcement Agency, que forma parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos); con licencia de Money Service Business (MSB) emitida por el Estado de la Florida, que le otorga la facultad legal para realizar actividades relativas al procesamiento financiero en cumplimiento de las regulaciones que aplican. Además, todos los clientes y las operaciones financieras que net24|7 procesa para ellos, cumplen los más altos estándares de Due Diligence (debida diligencia) y políticas de AML (Anti Money Laundering) del sistema financiero de los Estados Unidos.

Dicho lo anterior, queremos comunicar que no entendemos y, por ende, desestimamos totalmente lo expuesto en las declaraciones emitidas por un ente que NO regula nuestra operación, y que en su comunicado demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona la tecnología de los sistemas de pago digitales. La tecnología y la globalización están redefiniendo los medios de pago, ahora las finanzas y los mercados no conocen fronteras.

En esta nueva realidad net24|7 está y estará disponible en cualquier parte del mundo donde un usuario invoque sus servicios digitales, teniendo como único requisito la posibilidad de disponer de una conexión a internet. Los servicios de net24|7 no son diferentes a los servicios de Instagram, twitter®, Paypal®, Zelle®, Cashapp® o cualquier otra aplicación tecnológica basada en el mundo digital y cuyo funcionamiento escapa del control de cualquier entidad sin jurisdicción en este ámbito.

Ante las imprecisiones hechas por la SUDEBAN en su comunicado, aclaramos que net24|7 solamente tiene oficinas y figura legal en Estados Unidos; y que sus plataformas de promoción y comercialización son totalmente digitales y autogestionadas por los clientes que solicitan nuestros servicios. net24|7 no vende “Puntos de Venta”, net24|7 ofrece una solución de procesamiento transaccional electrónico que, en algunos casos, puede utilizar un dispositivo para capturar de forma segura los datos usados en las operaciones, y de esta manera evitar errores o posibilidades de fraude durante las transacciones de sus clientes.