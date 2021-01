RedesAyuda presenta el episodio #2 del Empower Ranger: "VPN: seguridad y privacidad en internet" - Runrun

RedesAyuda trae la segunda entrega del The EmpowerRanger en el que se habla sobre la importancia de no acceder a Wi-Fi públicos, y en caso de ser necesario hacerlo con una VPN

El pasado 11 de diciembre de 2020 la ONG RedesAyuda presentó The EmpowerRanger azul, una animación enfocada en comunicar datos y herramientas de seguridad digital, además de ser el primero de un grupo de ellos. En su estreno, habló sobre la importancia de las contraseñas fuertes y la verificación en 2 pasos en todas las cuentas digitales como una forma de proteger la información que se almacena en ellas de posibles accesos no deseados.

En esta oportunidad RedesAyuda trae la segunda entrega del The EmpowerRanger en el que se habla sobre la importancia de no acceder a Wi-Fi públicos, y en caso de ser necesario hacerlo con una VPN, una herramienta que al usarla hace privada la conexión a Internet y encripta la información que el dispositivo envía para que así no pueda ser visto por otras personas.

RedesAyuda y The EmpowerRanger siguen contando con la colaboración de Kevin Monsalve “El Politigato” quien es el responsable de darle vida a los personajes haciendo esta información más digerible para que los usuarios puedan aprender de una forma distinta sobre los Derechos Humanos y la seguridad digital.

El material estará disponible desde el este jueves 14 de enero de 2021 en la cuenta de RedesAyuda @redesayuda