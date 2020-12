Rodríguez Zapatero: El camino es el voto y el diálogo - Runrun

El expresidente español exhorta a la Unión Europea a “reflexionar” sobre su postura respecto a la situación del país

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España aseguró que el único camino en Venezuela debe ser el del voto y el diálogo. “Ya está claro que la imposición y la violencia no son el camino, solo el voto y el diálogo”, expresó durante los comicios legislativos.

Zapatero indicó que aunque respeta la decisión de las 37 organizaciones políticas opositoras de no participar en los comicios, el consejo que les brinda es que la participación en los procesos electorales es un elemento esencial para establecer el futuro democrático en el país.

«Sabemos ya después de lo vivido en los últimos años que no sirve la imposición y sanciones”, expresó.

Igualmente pidió a organismos internacionales y la Unión Europea que “reflexionen” sobre su postura respecto a la situación del país, que a su juicio ha estado llena de conflictos y sanciones que se han acentuado en los últimos dos años.

“Espero una reflexión serena y sosegada de la Unión Europea. La diplomacia de la UE se basa en la solución pacífica de conflictos, respeto a procedimientos y deseo que haya reflexión, que evalué lo que ha sido la política de sanciones o de no reconocimiento, que ciertamente no se puede llevar este absurdo al Derecho Internacional, porque si no se reconoce la Asamblea Nacional y la que está, ya se acabó (…) Si no se reconoce a Maduro y a Guaidó como presidente interino por la Asamblea Nacional que termina (…) El absurdo no se puede llegar a decir que no hay parlamento ni instituciones”, expresó.

Rodríguez Zapatero se encuentra en el país como un “observador internacional” de las elecciones legislativas de este 6 de diciembre. Manifestó además sentirse “satisfecho” que se haya podido cristalizar el proceso de elecciones parlamentarias en el país.

Consideró, además, que a partir de este lunes, «debe haber una reflexión a fondo» por parte de quienes han apoyado la política del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a Venezuela porque, a su juicio, esa estrategia «ya no existe», en vista del inminente final de la Administración republicana en la Casa Blanca.

«Todo el mundo puede entender mi discrepancia radical con la estrategia de la Administración Trump hacia Venezuela. Era una estrategia que partía de errores graves de información, que tomó medidas injustas y que ha fracasado en los resultados», sostuvo Rodríguez Zapatero.

Con información de TalCual