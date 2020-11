Las noticias económicas más importantes de hoy #18Nov - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Gastos en salud salen del bolsillo de los venezolanos, precios de paseos y fiestas son en dólares y la cesta navideña cuesta US$187.66, son los temas más destacados del día.

63% del dinero que se gasta en salud en el país sale del bolsillo de los venezolanos

A través de la cuenta del pediatra Alejandro Crespo Freytes se conocieron datos de la OMS donde Venezuela figura como líder en la lista de los países cuyos gastos de salud corren por cuenta del ciudadano. «En Venezuela, la cosa es peor ya que es el país de Suramérica con mayor gasto de bolsillo en salud. 63% del dinero que se gasta en salud en el país, sale directo del bolsillo de los ciudadanos. Más de 3 veces el promedio del resto del mundo·, acotó el gerente en Salud Pública. Descifrado

Precio del Bitcoin ha aumentado más de 2.500% en Venezuela este 2020

El precio de bitcoin (BTC) ha aumentado más de 2.500% en lo que va de este año 2020 en Venezuela. Esta es una muestra más de la depreciación de la moneda local, el bolívar, frente al resto de activos que circulan en el país, reseñó Criptonoticias. Este año, el valor de la criptomoneda en el país suramericano comenzó apenas por encima de los 396 millones de bolívares. Desde entonces, la cotización se ha mantenido en constante aumento en la moneda local, independientemente de los vaivenes de precio de bitcoin en el mercado global, según muestran datos de Yadio.io. Descifrado

En dólares son los precios de los paseos y fiestas al hotel Humboldt

El Hotel Humboldt se ha convertido en uno de los mayores lujos turísticos en Venezuela, comparándose con Los Roques y los cayos del Parque Nacional Morrocoy. ¿Por qué?, pues además de ser un ícono de la arquitectura venezolana, sus precio es algo que no todos puedan pagar. Actualmente, Venezuela vive un sistema de doralización -no oficial- el cual ha hecho que todos los comercios comiencen a manejar precios en dólares, dejando atrás la moneda nacional, el bolívar y el Humboldt tratándose de un lugar turístico, desde sus inicios se ha planteado un sistema de cobro donde George Washington y Benjamin Franklin no podían pasar por desapercibidos. Descifrado

Conozca cuánto se necesita para adquirir una cesta navideña de 19 productos

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros Venezolanos (Cendas-FMV), informó el costo de una cesta navideña conformada por 19 productos en el mes de noviembre de 2020, el cual tiene un precio de 141.646.000,00 bolívares, lo que equivale a US$202,35. La cesta tuvo un aumento de Bs.131.360.987,53, equivalente a US$187,66, con respecto a noviembre de 2019, es decir, un 1.277.21%.En el año 2019 dos unidades de pan de jamón tenían un precio de 700.000,00 bolívares (US$1,05 a la tasa oficial vigente) mientras que este año se requieren de unos 10.000.000,00 bolívares (US$15) para dos unidades, es decir un aumento del 1.328,57%.Bancaynegocios