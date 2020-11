CPI determinó que hay razones para creer que en Venezuela ocurrieron delitos de lesa humanidad - Runrun

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), le comunicó a representantes del gobierno de Nicolás Maduro que determinó que existen “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”.

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, viajó hasta La Haya para intentar impedir que la CPI avanzara a la siguiente etapa del proceso judicial, pero Bensouda le dijo que ya lo había hecho.

De acuerdo a un comunicado, la Corte informó que este miércoles, 4 de noviembre, Bensouda se reunió con una delegación enviada por Maduro, que incluía a Saab y al Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz.

El encuentro brindó a la Oficina “la oportunidad de intercambiar con la delegación de la República Bolivariana de Venezuela sobre una serie de aspectos relacionados con el proceso de examen preliminar y sobre el estado de los dos exámenes preliminares separados realizados por la Oficina en relación con Venezuela (”Venezuela I“ y ”Venezuela II“), iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020, respectivamente”.

Por otra parte, con respecto a la situación de Venezuela I, la fiscal de la CPI comunicó que la Fiscalía “había concluido su análisis de la materia y determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”.

“En este sentido, la Oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”, agregó la fiscal de la CPI.

