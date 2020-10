Leopoldo López asegura que habrá un cambio político - Runrun

Leopoldo López afirma que en Venezuela habrá un cambio políticos mediante sus acciones en el extranjero

Una entrevista hecha por el actor nominado al Oscar Ethan Hawke al coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, realizada cuando el opositor se encontraba aún en la embajada de España, fue liberada en YouTube la noche del lunes 26 de octubre por el Oslo Freedom Forum.

López ofreció un pequeño resumen a Hawke en la entrevista, desde que se dejaron de ver en 1998 cuando estudiaron juntos en Harvard; su paso por la Alcaldía de Chacao y luego como líder político. Relató que desde 2013 inició un movimiento para “confrontar a la dictadura” con un planteamiento sobre si en Venezuela había o una democracia o una dictadura en ese momento, explicando que entonces llamaban aún al país como un “experimento democrático”.

En ese sentido, aseveró que muchas personas fueron “engañadas” por esa idea de que en Venezuela había una nueva forma de entender la democracia y ayudar a la gente.

“En 2014 decidimos tomar posición y entrenarnos en un movimiento de protesta no violenta. Tomamos las calles masivamente, en toda Venezuela, con el grito de libertad y de cambio de régimen, y en ese momento fui llevado a prisión”, acotó Leopoldo López.

Explicó que estuvo recluido en una cárcel militar (Ramo Verde) por un periodo de cuatro años. Después de eso, tuvo el beneficio de casa por cárcel alrededor de un año y luego llegó a la embajada de España como “huésped”, tras el frustrado alzamiento militar del 30 de abril de 2019, aunque en confinamiento porque no tenía la oportunidad de salir de la legación por el espacio de un año y medio.

Aseveró que cuando llegó a prisión, sabía que su lucha por la libertad tomaba un campo diferente. Estuve por toda Venezuela y hacía política con la gente, “pero sabía que todo iba a cambiar porque el campo de batalla se trasladó a mi mente” y por eso decidió hacer algo y no confrontar.

A su juicio, el camino para cambiar Venezuela tiene que ver con la ruta de la libertad y la democracia y el tipo de democracia que se quiere que haya en el país, pero antes hay que alcanzar la libertad.

Afirmó que no sabe cuándo terminará la lucha, pero que la fuerza de la pelea se mantiene hasta lograr un cambio en la administración del país.

Aquí las promesas de Leopoldo López en entrevista con Ethan Hawke:

1) De acuerdo con la reseña de varios medios de comunicación venezolanos que tradujeron la entrevista, como: El Estimulo, El Nacional, Caraota Digital, entre otros, Leopoldo López prometió que habrá libertad en Venezuela sin especificar día, mes o año en el que esto sucederá.

«Habrá libertad en Venezuela. No puedo decirte que va a pasar en una semana, o un mes, en un año o dos, pero te puedo asegurar que continuaremos luchando», dijo el dirigente de Voluntad Popular, garantizando que estará trabajando desde el exterior en conjunto con el Gobierno interino para ejercer mucha más presión contra el Estado venezolano para celebrar nuevas elecciones presidenciales.

2) Según un artículo publicado en el portal de El Estímulo, López aseveró que el camino para cumplir con la ruta del presidente encargado de Venezuela, es organizar a los venezolanos en todos los espacios.

«Siempre se debe estar en contacto con el pueblo y sus necesidades. El camino para avanzar es organizar a la gente de muchas maneras, protestas pacíficas es una forma de hacerlo; organizar a la gente políticamente es otra forma, hacer llegar el mensaje de lo que está sucediendo en Venezuela es otra forma de hacerlo», comentó sobre algunos de sus planteamientos para hacer presión interna.

3) Por otro lado, el líder opositor que encabezó las protestas masivas de 2013, sostuvo que su trabajo es ser idealista. «Si no tienes las ideas no vas a poder ponerlas en práctica. Si no tienes la idea no puedes tener la seguridad de que lograremos superar esto y que el cambio llegará a Venezuela», indicó.

4) A la pregunta que le hizo Ethan Hawke sobre qué piensa hacer la oposición venezolana para concretar el cambio de Gobierno, Leopoldo López dijo que esto sería a través de una elecciones justas y libres, descartando así una posible intervención extranjera de EE. UU.

*Con información de El Pitazo y TalCual