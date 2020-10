GuachimánElectoral | Encuesta: candidatos del #6D no convencen a los electores - Runrun

Desde los medios que formamos la Alianza Rebelde Investiga (ARI) consultamos con nuestra audiencia en redes qué tan familiarizada está con los postulados que aspiran a una curul en el Parlamento para el período 2021-2026

El 29 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó en su sitio web las listas de los candidatos de las elecciones parlamentarias fijadas para el próximo 6 de diciembre. Sin embargo, poco se ha hablado de ello en redes, y ni siquiera ha habido campañas de información.

A este escenario de desinformación, se suman la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Es por ello que, desde El Pitazo, TalCual y RunRunEs, realizamos un sondeo entre nuestros seguidores de Twitter para consultarles: “¿Qué les parece la oferta electoral?” tras la publicación del CNE.

De las 2.081 personas que participaron en la encuesta: 55,2% manifestó que no le interesaba la lista de postulados; 26,7% expresó que no conocía la oferta electoral; 16,3% señaló que no le gustaba y a 1,8% de los consultados le pareció muy buena. Entre quienes no les interesa y quienes no la conocen, suma un 81,9% de nuestros seguidores en redes que nada les vincula con lo que ocurrirá el #6D.

De quienes se expresaron en redes y dijeron que no les interesa la lista de candidatos, rescatamos algunos de los comentarios:

@luciaparvula : sería ideal conocer las propuestas nominales y de planes. ¿Cómo a estas alturas no se oye?

@regulo1965: parte importante de elegir, es que nos guste y, al menos a mí la de aquí en el estado Lara, ninguna de las listas me gustan.

@rositareyes11: no me interesa era la repuesta, ya esa trampa esta armada, voto cuando respeten lo elegido.

En el #GuachimánElectoral estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de todo el proceso que involucra las parlamentarias: desde la configuración forzada del ecosistema electoral, las denuncias desde la dirigencia opositora de que no hay condiciones para votar, las advertencias de las instancias internacionales de que hacer elecciones en pandemia implica un riesgo que cada país debe evaluar, hasta un análisis de los 14.400 nombres que postularon para buscar, apenas, 277 puestos en el Parlamento.