CLAVES | Pandemia dispara las cifras de desnutrición infantil - Runrun

Cáritas Venezuela, en su mas reciente monitoreo correspondiente a los meses de abril-julio de 2020, alertó que las medidas de control para limitar la propagación de la COVID-19 en el país tuvieron un “impacto considerable” en el incremento de la desnutrición infantil. Según el informe realizado en Caracas, San Fernando de Apure, Guasdualito, Barinas, Ciudad Bolívar, Valencia, Puerto Cabello, Coro, Los Teques, Acarigua, Carúpano, Cumaná, San Felipe, Machiques y La Guaira, la desnutrición aguda global (GAM) aumentó 73% en niños y niñas menores de cinco años en seis meses de pandemia. Aquí claves más importantes del informe presentado por la institución:

Panorama

– Cáritas Venezuela realizó una comparación entre el mes previo a la llegada de la pandemia (febrero de 2020) y el último mes analizado (julio 2020) y determinó que se observó un incremento en la proporción de niños con desnutrición aguda de 73%. Este porcentaje es 5 veces más que el incremento en la emaciación infantil pronosticada en 14,8% para todo el mundo.

– En Caracas, Barinas, Machiques y Coro, el daño nutricional es muy severo. Los niños en estas parroquias enfrentan un grado de desnutrición compatibles con el umbral máximo de severidad o nivel catastrófico, según el estudio.

– El 49% de los casos de desnutrición detectados se concentró en niños menores de 2 años.

– 20% de los niños y niñas más pequeños (menores de 6 meses) se encontraron afectados por desnutrición aguda. En el grupo de 6 meses a 2 años, el porcentaje de niños identificados con desnutrición fue del 16%.

– El incremento acelerado de la inflación y la profundización en la escasez de gasolina son determinantes en el repunte de deterioro.

Desnutrición crónica

– El 59% de los niños evaluados por Cáritas Venezuela tenían algún grado de retraso en su crecimiento o estaban en riesgo de tenerla.

– 29% niños tienen un retraso del crecimiento moderado y severo. Entre estos, 11% de los niños tenían un retraso del crecimiento severo.

– 30% de los niños están en riesgo de retraso del crecimiento.

– 22% no mostró déficit para su índice talla-edad.

Hogares sin alimentos

– En el 32% de los hogares consultados por la organización, la diversidad de la dieta fue consistente con los umbrales de crisis de inseguridad alimentaria (consumo entre 2 y 3 grupos de alimentos solamente).

– El 45% de los hogares no reportan consumo de carnes, el 74% no consume productos lácteos y el 55% no consume huevos.

– En promedio, el 58% de los hogares no ha podido tener acceso a proteínas de alto valor biológico, ni a nutrientes esenciales como hierro.

– Menos del 40% de hogares reporta consumo regular de vegetales y frutas.

– 46% de los hogares reportan haber tenido que deteriorar su alimentación.

– 57% ha incurrido en alguna forma de privación alimentaria.

– 45% ha recurrido a alguna forma de destitución de su base de recursos familiares para poder comprar alimentos.

– 27% de los hogares ha tenido que recurrir a la mendicidad, 42% a rebuscarse alimentos en la calle para poder comer y 35% ha consumido alimentos que preferiría no haber comido.

– La proporción de familias que refieren haber tenido acceso a comprar los alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), se registró en 68%.

– Entre los hogares que reportaron haber podido comprar la caja de los CLAP, solo el 36% mencionó que la frecuencia de acceso a la caja fue adecuada (“siempre” la recibieron), es decir, cada mes.

Embarazadas en riesgo

– El 51% de las mujeres embarazadas atendidas vinieron a Cáritas con desnutrición aguda.

– La edad promedio de la mujer embarazada evaluada es de 24 años.

– Las mujeres en el rango de embarazo adolescente fueron el 16% de las que asistieron al programa, 44% de ellas vinieron con desnutrición aguda.

*Vea aquí el informe de Cáritas Venezuela