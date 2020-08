A dos años del arresto de Juan Requesens: "No hay nada que negociar" - Runrun

El padre del diputado encarcelado sostiene que su hijo es inocente

A dos años del arresto del diputado venezolano Juan Requesens, familiares, amigos y activistas de derechos humanos volvieron a exigir al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que sea liberado incondicionalmente.

Requesens fue detenido en la noche del 7 de agosto de 2018, en un operativo organizado y dirigido por funcionarios del servicio de inteligencia venezolano. Está acusado de supuesta complicidad en la activación de dos drones cargados de explosivos cerca de una tarima donde Maduro daba un discurso tres días antes durante una parada militar en Caracas.

“Hoy son dos años (…) Dos años suena fácil (…) Sin embargo son dos años que han transcurrido y donde el pueblo ha empeorado su calidad de vida, sumergido en la peor crisis que ha vivido esta república”, dijo Juan Requesens (padre).

“A esta hora recordamos ese momento”, añadió en alusión al arresto. Junto a Requesens fue detenida su hermana, quien fue puesta en libertad unas horas después.

El padre del diputado dijo que incluso “estando tras las rejas es el hombre que inspira fe, inspira esperanzas, nos inspira fuerzas. Son dos años donde un cuerpo está soportando los vejámenes de una feroz dictadura”, dijo.

“Como no hay una sentencia definitoria, Juan Requesens tiene que salir libre, pero ellos lo que quieren es darle un marco de legalidad a esto que todo el mundo sabe que es ilegal. Juan Requesens hoy tiene que estar libre”, dijo, y se refirió a que entre los delitos que le imputan están incitación al odio, asociación para delinquir, porte ilícito de armas y homicido frustrado.

Recordó que las audiencias han sido suspendidas varias veces: “Irresponsablemente ayer (jueves) esa jueza convoca a una audiencia en plena pandemia (…) no entiendo, algo se traen entre manos, para después suspender y posponer la audiencia”.

El gobierno en disputa asegura que el objetivo del incidente del que imputan a Requesens era asesinar a Maduro. También acusan de haber orquestado el plan al diputado en el exilio y actual Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, y al expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

Borges aludió al arresto en Requesens en su cuenta de Twitter y reiteró que es “inocente”.

También en Twitter, Borges divulgó un video con imágenes retrospectivas del accionar político de Requesens: “El ‘delito’ por el cual hoy permanece en los calabozos del Helicoide ha sido alzar la voz en defensa de todos los venezolanos”.

El diputado exiliado Miguel Pizarro, quien es además el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas del gobierno encargado que lidera Juan Guaidó, hizo un llamado a la liberación de Requesens en su cuenta de Twitter.

“El lugar donde debería estar @JuanRequesens: en las calles, libre y alzando la voz. Hermano, tu has sido ejemplo de convicción y principios, hoy seguimos tus pasos y como tú, nos negamos a rendirnos. #RequesensEsInocente”

Consultado si ha habido algún ofrecimiento de salida del país, el padre de Requesens dijo: “El me lo ha dicho, aquí no hay nada que negociar, su libertad no se negocia por una simple razón, Juan Requesens es inocente, está preso injustamente y tiene que salir”.

“El día que a mí me llegaran a llamar es porque me están entregando la llave de la celda a buscar a mi muchacho”, concluyó.