Así reaccionó la oposición a la extradición de Alex Saab - Runrun

Este martes, 4 de agosto, el Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde, ha autorizado la extradición a los Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Álex Naím Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro.

La defensa de Saab, integrada por el ex juez español Baltasar Garzón, indicó en un comunicado que la decisión se adoptó el pasado 31 de julio pero no le fue comunicada hasta el 3 de agosto, cuatro días después. Ante la noticia de la extradición, las reacciones de la oposición venezolana no se hicieron esperar.

El exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma consideró que se trata de un gran paso contra la corrupción y se refirió a Saab como el “operador financiero de la Corporación Criminal de Nicolas Maduro”.

“Un gran paso en la lucha contra la corrupcion: El Tribunal de Apelaciones de Barlovento, en Cabo Verde, autorizó la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, operador financiero de la Corporación Criminal, que encabeza Nicolás”, dijo Ledezma en su cuenta en Twitter.

“Tiembla el narcorégimen de maduro, su banda de criminales y todos sus socios alacranes. La Justicia de Cabo Verde aprueba la extradición de Alex Saab, testaferro y arquitecto financiero de toda la estructura criminal que asalto y usurpa el poder en Venezuela”, escribió a través de su cuenta en Twitter, el ex alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos.

El padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, en entrevista con César Miguel Rondón, celebró que el gobierno de Cabo Verde haya aprobado su extradición a Estados Unidos.

“Tenemos que estar muy atentos, porque lo que se revele del caso de Saab va a ser clave”, dijo.

Aseguró que “es obvio que Saab tiene mucha información y que hay mucho en juego”, al tiempo que señaló que “evidentemente Alex Saab es un actor de lo que ha sido buena parte del gobierno de Maduro en el mundo».

El abogado constitucionalista, Miguel Soto en entrevista para el diario El Impulso afirmó que con la extradición, Saab revelará todos los vínculos que tiene con el gobierno de Maduro.

Soto aseguró que de producirse la extradición, Saab dará mucha información para tratar de que su condena no sea tan larga.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde durante la parada técnica que hizo el avión privado en el que viajaba a Irán en calidad de “agente” del régimen de Maduro para realizar gestiones relacionadas con la obtención de alimentos e insumos médicos para combatir el coronavirus, según reconoció el Ministerio de Exteriores venezolano.

La oposición venezolana señala a Saab como el encargado de gestionar el “dinero mal habido” de Maduro, supuestamente obtenido de actividades ilegales entre las que cuenta la minería ilegal y el narcotráfico, así como el cerebro de la “Operación Alacrán” para arrebatar a Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional.