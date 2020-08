Adiós al "Chavo del 8": Chespirito salió del aire en todo el mundo - Runrun

Personajes como El Chavo, la Chilindrina, Kiko y el profesor Jirafales, el Chapulín Colorado y el doctor Chapatín se dejaron de emitir

Los programas de Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, salieron del aire en todo el mundo por una disputa entre Televisa y la familia de Gómez Bolaños.

La información fue confirmada a través de la red social Twitter por Roberto Gómez Fernán, hijo de “Chespirito”, quien lamentó la situación.

De acuerdo con medios mexicanos, la disputa se trató de una disputa. La familia Gómez Bolaños es propietaria de los derechos de explotación comercial de los personajes.

Ante la decisión, programas de personajes como El Chavo, la Chilindrina, Kiko y el profesor Jirafales, así como el Chapulín Colorado y el doctor Chapatín se dejaron de emitir este fin de semana.

En cuanto a los programas, se dejaron de emitir en los diferentes canales donde aún se transmitían en cerca de 20 países.

Sobre la polémica, hasta ahora Televisa no ha emitido pronunciamientos, pero sí lo hicieron algunos familiares de “Chespirito”, entre ellos su hijo Roberto y su viuda, Florinda Meza.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo”, expresó Roberto Gómez Fernán.

Por su parte, Florinda Meza manifestó sus opiniones sobre la salida del aire de los programas de Chespirito. En su cuenta de Twitter, expresó:

“Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos. — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Chespirito desde siempre

El programa del icónico humorista mexicano comenzó a emitirse en 1970 y durante años presentó personajes que se convirtieron en emblemáticos de la cultura popular mexicana y latinoamericana.

Algunos de los personajes más emblemáticos son el Chavo del 8 y su vecindad, el Chapulín Colorado o el Chompiras.

Sobre el programa, el último original se emitió en 1995. Sin embargo, aún continuaba retransmitiéndose en unos 20 países alrededor del mundo.

En el caso de Venezuela, Chespirito se transmitía en Televen. En Colombia por RCN, mientras que Caracol emite Chespirito y El Chapulín Colorado.

Con información de BBC Mundo