Suspendieron suministro de gasolina en Táchira por aumento de casos de covid-19 - Runrun

View this post on Instagram

Gabinete de Combustible informa: Debido al incremento proporcional de los casos sospechosos de Covid-19 en el Táchira, y el aumento en los controles epidemiológicos anunciamos que este LUNES #20Jul debemos acatar la Cuarentena Radical así que suspendemos el suministro de combustible en el Plan Progresivo de Distribución. Son medidas extremas para evitar una fuerte ola de contagio en nuestro estado. @nicolasmaduro @freddybernalr @juntosxtachira