Acusan a Héctor Rodríguez de destruir el Pronto Socorro de Barlovento - Runrun

Denuncian que no tienen ni oxígeno para atender las emergencias, mientras la estructura del ambulatorio se cae a pedazos

Vecinos de Barlovento culpan al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, por la ruina del puesto de Pronto Socorro de San José de Barlovento, y afirman que la destrucción del ambulatorio impidió atender una emergencia que concluyó con la muerte de un paciente.

El 8 de junio pasado en el perfil “Pronto Socorro San José” en Facebook (https://www.facebook.com/prontosocorro.sanjose), reseñaron la muerte David Peña junto con la siguiente denuncia: “de repente hoy era el día de partir de David, pero lo triste es que en el Pronto Socorro ni oxígeno hay, no hubo nada que colocarle a David. Y no es que fue mala suerte, que en ese momento no había, no, es que desde que llegó Héctor Rodríguez a Miranda no ha habido nada. Esto ha sido una maldición que nos cayó, el personal hizo lo que pudo y se trató de llevar al hospital de Río Chico, pero ya no había nada que hacer”.

Consultado sobre los detalles del caso, el administrador del perfil agregó: “el señor Peña, hombre muy querido en San José de Barlovento, padecía de una enfermedad cardíaca. Fue llevado al Pronto Socorro San José con deficiencia respiratoria y dolor torácico, evidentemente estaba haciendo un infarto al miocardio. Desde hace tres años y medio, en nuestro centro no contamos con monitores ni electrocardiógrafos para el diagnóstico. Tampoco contamos con insumos médico-quirúrgicos ni medicamentos, y ni siquiera con oxígeno.

Se refirió a David al hospital de Río Chico. Por ese motivo, se tuvo que parar un camión de transporte de ganado que iba pasando en ese momento, ya que los bomberos que se encuentran al lado de nuestro centro de salud no tienen unidades operativas desde hace un año o más. Al llegar al hospital de Río Chico, se encontraron con el mismo panorama. No había nada y el único médico que estaba era un MIC (médico integral comunitario) que no sabía qué hacer. David estaba acompañado por un camillero de nuestro centro y una enfermera, que le dieron los primeros auxilios, pero no se le pudo salvar la vida ya que su estado ameritaba atención de soporte avanzado”.

El doctor Gustavo Villasmil, exsecretario de Salud de Miranda bajo la administración de Henrique Capriles Radonski, señala que “el concepto de Pronto Socorro, tal y como lo concebimos y pusimos en marcha en 2010 en Barlovento y Miranda, fue desmontado tan pronto Héctor Rodríguez tomó posesión del gobierno regional. Las fotos que recibí en su día de lo que queda del de Higuerote eran terribles”.

Se contactó al jefe de prensa de la gobernación de Miranda para obtener su posición ante las críticas por la situación que atraviesa el ambulatorio. Sin ofrecer mayores detalles o explicaciones, el funcionario se limitó a responder: “lamento no poder ayudarte en eso”.

El perfil de “Pronto Socorro San José” difunde una serie de imágenes que muestran el deterioro de su estructura y también agradece el apoyo recibido por parte de la diputada Kelly Perfecto, antigua militante del chavismo que reconoce a Luis Parra como presidente del Parlamento y que recientemente se sumó a las filas del “Primero Justicia” de su colega José Brito.

“Queremos agradecer a la diputada Kelly Perfecto por el donativo hecho al centro de salud de varios insumos de limpieza, igual a la empresa privada y ONGs que han aportando un granito de arena por la salud de los barloventeños (…) pero no es todo, ya que un centro de salud requiere de un suministro constante y ya eso es responsabilidad de la Gobernación de Miranda, que ha llevado la salud del mirandino al piso, dejando deteriorar una red de salud que dejó el exgobernador Capriles en excelente estado de funcionamiento”, manifestaron el 23 de junio.