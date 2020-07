EE.UU. revoca sanciones a cuatro compañías y cuatro tanqueros tras desligarse de Maduro - Runrun

Este jueves, 2 de julio, El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que levantaron las sanciones contra cuatro entidades y cuatro tanqueros por su relación con el transporte de crudo de Venezuela.

En la página web del Departamento del Tesoro se detalla que la nueva medida implica un levantamiento de las sanciones contra cuatro compañías así como de cuatro embarcaciones porque han cambiado su comportamiento con el gobierno de Maduro.

La decisión anunciada el jueves eliminó a las restantes empresas griegas incluidas en junio en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por transportar petróleo venezolano.

Los buques retirados de la lista negra de Estados Unidos son los petroleros Seahero, Voyager I, Delos Voyager y Euroforce, todos los cuales estaban vinculados a las compañías navieras que se retiraron de la lista este jueves.

#AHORA: Departamento del Tesoro de EEUU retira sanciones a 8 compañías y tanqueros previamente sancionados por involucrarse en comercio de crudo con Venezuela.

Cuando EEUU impone sanciones, recuerdan que son revocables si hay cambios de comportamiento.https://t.co/WSkjggIh6v pic.twitter.com/qFJGA159Do — Rafael Fuenmayor (@RafaelFuenmayor) July 2, 2020

Además, OFAC ha eliminado los siguientes nombres de su lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas:

SEAHERO Crude Oil Tanker Bahamas flag; Vessel Registration Identification IMO 9315642 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: ADAMANT MARITIME LTD).

ADAMANT MARITIME LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands; Identification Number IMO 5869890 [VENEZUELA-EO13850].

SANIBEL SHIPTRADE LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands; Identification Number IMO 4124196 [VENEZUELA-EO13850].

VOYAGER I Crude Oil Tanker Marshall Islands flag; Vessel Registration Identification IMO 9233789 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: SANIBEL SHIPTRADE LTD).

DELOS VOYAGER SHIPPING LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands; Identification Number IMO 6019130 [VENEZUELA-EO13850].

ROMINA MARITIME CO INC, 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece; Identification Number IMO 5967632 [VENEZUELA-EO13850].

DELOS VOYAGER Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9273052 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: DELOS VOYAGER SHIPPING LTD).

EUROFORCE Crude Oil Tanker Liberia flag; Vessel Registration Identification IMO 9251585 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: ROMINA MARITIME CO INC).