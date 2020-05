Wilmer Ruperti financió a Chávez y ayuda a Maduro con gasolina - Runrun

Dueño de una inmensa fortuna, el nombre de Wilmer Ruperti aparece en el listado de los principales hombres de negocios que aumentaron su capital en la era del chavismo. Nunca negó su apoyo a Chávez y a su proyecto político

Wilmer Ruperti, el magnate naviero dueño de Maroil Trading Inc. que ayudará a Nicolás Maduro a intentar solucionar la escasez de combustible en medio de la pandemia por COVID-19, enviando 1 millón de barriles de gasolina de acuerdo con una entrevista de The Associated Press publicada el 29 de abril, también ayudó en su momento al Gobierno de Hugo Chavéz cuando ocurrió el paro petrolero de 2002.

Nadie sabía quién era Wilmer Ruperti en Venezuela hasta que se registró la crisis petrolera en medio de un vacío de poder político, que fue calificado por el chavismo, como un intento fallido de Golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez.

Su colaboración con Chávez consistió en poner a disposición del Gobierno, su flota de seis buques tanqueros para importar gasolina y otros derivados del petróleo a puertos venezolanos, mientras que el paro petrolero desangraba a la economía venezolana y ponía en jaque a la presidencia del político fallecido por cáncer.

