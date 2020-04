Pompeo: Planeamos reabrir la embajada de EEUU en Venezuela - Runrun

“Queremos mucho volver a nuestra embajada (…) solo podemos hacerlo cuando las condiciones sean adecuadas”, aclaró Pompeo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este miércoles 29 de abril que ya ha empezado a hacer planes para reabrir su embajada en Caracas. No obstante, aseguró que eso no ocurrirá hasta que las condiciones no sean seguras.

El objetivo de Pompeo es que todo esté preparado para que, cuando la democracia vuelva a Venezuela, la población sepa que físicamente los estadounidenses están con ellos. Además, consideró que izar la bandera norteamericana sobre la embajada en Caracas será un gran símbolo de eso.

Pompeo no ofreció detalles sobre cuándo podría producirse esa reapertura y su anuncio tiene un gran contenido simbólico, ya que muestra el optimismo del gobierno de Donald Trump sobre la salida del poder de Nicolás Maduro.

Washington lleva sin representación diplomática en Venezuela desde mediados de marzo de 2019, cuando Maduró cortó lazos diplomáticos con Estados Unidos después de que este país reconociera como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, que ha recibido el apoyo de más de medio centenar de naciones.

El Secretario de Estado también conversó sobre Mahan Air, la aerolínea iraní sancionada por EEUU su supuesta implicación en «la proliferación de armas de destrucción masiva», y los viajes que ha realizado a Venezuela para dar un «»apoyo desconocido» a «simpatizantes del régimen de Maduro», y dijo que todos los aeropuertos deben prohibirle los aterrizajes por las penalizaciones que pesan sobre ella.

Un avión proveniente de Irán aterrizó en el aeropuerto Josefa Camejo, en el estado Falcón, el miércoles 22 de abril, a pesar de que la aerolínea a la cual pertenece, Mahan Aír, se encuentra sancionada por el gobierno de Estados Unidos.

Se trató del vuelo directo vuelo directo A340-642 EP-MMR de Mahan Aír, aerolínea acusada de tener vinculaciones con grupos terroristas islámicos como el Hezbolá.

Desde entonces, se han hecho varios viajes. Uno de ellos, al parecer, fue para enviar desde Teherán un catalizador para reparar la la planta de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) en la refinería Cardón, con lo cual se reiniciará la producción de gasolina.

Bajo el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos sancionó a Mahan Air en 2011 al considerar que da apoyo financiero y tecnológico a grupos terroristas supuestamente patrocinados por Teherán.

*Con información de EFE