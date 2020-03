Capriles pide acuerdo entre chavismo y oposición - Runrun

El dirigente opositor Henrique Capriles Radonski hizo un llamado al entendimiento entre el sector chavista encabezado por Nicolás Maduro y el opositor, liderado por Juan Guaidó, para afrontar la crisis desatada por el coronavirus en Venezuela.

Mediante una grabación en vivo publicada a través de sus redes sociales, Capriles resaltó que esta coyuntura crea un ambiente oportuno para que se produzca «algún tipo de acuerdo» entre facciones políticas que persiga el bienestar del pueblo venezolano.

«Esta pandemia tiene que dar la oportunidad de buscar algún tipo de acuerdo de cara al bienestar de la gente, que al final tiene que ser nuestro objetivo», destacó.

El militante de Primero Justicia pidió a los dirigentes políticos del país ser lo suficientemente maduros para ponerse de acuerdo con la finalidad de afrontar la crisis. A su juicio, es imposible lograrlo sin apoyo financiero internacional, al cual tiene acceso la administración de Guaidó, mientras que Maduro posee el control interno.

En este sentido, insiste en que deben combinarse el control interno y el apoyo internacional para mitigar las consecuencias sanitarias y económicas que pueda desatar la expansión del covid-19 en el país.

«Venezuela necesita recursos de afuera, y para que haya acceso a esos recursos, Maduro sabe lo que tiene que hacer. Y nosotros los que adversamos su régimen, sabemos también lo que tiene que hacer», puntualizó.

Además insitió que este contexto coyuntural no se presta para la contienda política, por lo «aquí no tiene que ser ver quién derrota al otro, en una emergencia mundial no podemos estar en eso».