Denuncian cierre técnico del servicio de terapia intensiva en el JM de los Ríos - Runrun

La ONG Prepara Familia denunció este jueves 27 de febrero el cierre técnico del servicio de terapia intensiva del hospital de niños “JM de los Ríos”.

A través de Twitter, la ONG alertó: “Los niños, niñas y adolescentes siguen sufriendo el impacto de la emergencia que vive nuestro país”.

Asimismo, advierten que el cierre técnico de este servicio “vulnera los derechos humanos de los niños y niñas”.

Por su parte, la periodista Esteninf Olivares aseguró que desde hace varios meses se le había informado a la directiva del hospital “precariedad” en la atención, por falta de camas, monitores y ventiladores.

Recordó además que este hospital tiene cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que no se han cumplido.

“Son más de 14 servicios que cada día empeoran. No hay agua, la planta eléctrica no se activa a tiempo”, sumó.

— Esteninf Olivarez (@esteninf) February 27, 2020