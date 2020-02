Canciller española reconoció que sí sabían sobre el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid - Runrun

La ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha González Laya, reconoció este viernes que sí estaban en conocimiento de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta afín a Nicolás Maduro, viajaría a Madrid y aseveró que están claros que la también excanciller venezolana tiene sanciones en su contra impuestas por la Unión Europea.

En entrevista con la Cadena SER, señaló que pueden haber surgido señalamientos en la forma cómo se manejó el asunto de Rodríguez en Barajas, pero a su juicio no habían opciones.

“Se puede criticar la manera en la que se gestionó. Hubiéramos preferido no tener que gestionarla. Pero la alternativa no era que el avión siguiera su vuelo porque no se podía o que la vicepresidenta se quedara en el avión pero no era posible tampoco porque los pilotos no pueden dejar a nadie en el avión y ellos fueron a descansar porque era lo que tenían que hacer”, expresó.