Carta a Jorge Rodríguez, sin cariño desde El Pitazo - Runrun

Señor Jorge Rodríguez, esta carta no puede comenzar con el acostumbrado «querido» o «apreciado», porque ninguno de los dos calificativos me salen con la debida naturalidad cuando me planteo escribirle esta misiva. Sin embargo, debo ser justo y agradecerle que me haya dado un tema para mi columna de todos los domingos.

El Pitazo es el medio que co-fundé y que dirijo y desde hace cinco años, luego de formar parte del valioso y premiado equipo de investigación de Últimas Noticias, periódico comprado en oscuras circunstancias, para un claro objetivo: convertirlo en un panfleto gubernamental donde hoy día solo se dice lo que aprueba su despacho como ministro de Comunicación e Información.

Antes de entrar a responder su reto, debo recordar que precisamente lo conocí en la campaña para las elecciones regionales de 2008, cuando usted era el jefe de la maquinaria electoral del PSUV y candidato a la alcaldía de Libertador. Entonces, me pareció una persona metódica que controlaba el engranaje del partido.

Poco tiempo después conversé con amigos comunes, bueno, amigos míos ahora y examigos suyos. Gente que lo recuerda como un gran anfitrión, conversador, aficionado a los puros y al buen vino, personas a las que dejó de frecuentar cuando se convirtió en vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.

Por supuesto que también sé de quién es hijo y hermano, y que fue funcionario del gobierno de Rafael Caldera, además de profesor universitario de psiquiatría y columnista premiado en el diario El Nacional.

Pasemos por alto detalles sobre su gestión en otros cargos de la administración de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Vamos a concentrarnos en su actividad como ministro de Comunicación e Información, en cuyo accionar se ha destacado por el montaje de tramoyas de bajo impacto. Incluso cuando dijo la verdad, aquella vez de la reunión de Juan Guaidó, Diosdado Cabello y Freddy Bernal en el hotel Lido de Caracas, la opinión pública no le creyó, más bien se volvió un vacilón que lo dejó en vergüenza y sin la oportunidad de mostrar más pruebas anunciadas.

Este largo preámbulo nos trae al reto que lanzó a El Pitazo este sábado 15 de febrero. Pero antes quiero informarle que en la web actual de Últimas Noticias no encontrará mis primeros reportajes publicados sobre la empresa Derwick, del 7 de agosto de 2011, porque fueron borrados por administraciones nombrados desde el Gobierno.

Según lo que se escucha en el minuto 2:44 del video cuyo link copio en este texto, usted, señor Jorge Rodríguez, asegura que El Pitazo durante los años 2017 y 2018 ha dejado de publicar información sobre Alejandro Betancourt. Reta usted a El Pitazo y a La Patilla publicar todo sobre este personaje, presidente de la empresa Derwick, y cofundador de la empresa petrolera mixta (Pdvsa-Gazprom) Petrozamora, compañía que se constituyó gracias a una concesión otorgada por la Asamblea Nacional, liderada por Diosdado Cabello, en 2015.

Señor Jorge Rodríguez, puedo suponer -como ya lo dije en mi cuenta Twitter (@CBatiz)- que usted no puede leer El Pitazo porque desde el 18 de septiembre de 2017, Conatel ordenó a Cantv y Digitel el bloqueo de El Pitazo, acción a la que se sumó Movistar de Telefónica de España, el 1° de noviembre de ese año, luego de que, precisamente Conatel, le autorizara el aumento de las tarifas telefónicas (por cierto, ningún medio español publica esta denuncia contra Movistar).

Le cuento algo más. Con nuestro objetivo de vencer la censura, migramos a elpitazo.info, bloqueado también en abril de 2018. Después salimos con elpitazo.ml, bloqueado en agosto de ese mismo año. En enero de 2019, aparecimos con elpitazo.net, bloqueado en mayo de 2019 por orden escrita de Conatel, según correo que publicamos, enviado por la comisión a las operadoras. Tras cuatro bloqueos seguimos siendo elpitazo.net, pero los venezolanos usuarios de Cantv, Movistar, Digitel e Intercable, entre otros, no pueden ingresar a la página.

Como verá, señor Jorge Rodríguez, existen razones para que usted no haya podido leer notas como esa en la que contamos que en diciembre de 2017, la Dgcim allanó las oficinas de Derwick. Tampoco se pudo enterar de la revelación que El Pitazo, junto a Runrunes, El Confidencial de España, y Armando.Info, con el apoyo de Occrp, presentó sobre la concesión petrolera dada a Francisco Convit y Alejandro Betancourt, por la buena labor realizada por Derwick durante la crisis eléctrica, en apoyo a Hugo Chávez.

Tampoco de los detalles de la participación en el lavado de dinero de Francisco Convit y, por lo tanto, de Alejandro Betancourt, el Conspirador número 2, como lo identifican sin dar nombre y apellido, en el expediente del caso Money Flight introducido en la Corte Sur de Florida, por la Fiscalía de EE. UU.

Seguro por la misma razón no sabe que en ese mismo proceso por el lavado de $1.200 millones de Pdvsa, durante la administración Maduro, están señalados Raúl Gorrín, presidente de Globovision, y Mario Bonilla, amigo de los hijos de la primera dama, Cilia Flores. Por cierto, esos muchachos y hasta su jefe Maduro, de acuerdo con lo publicado en la prensa internacional, estarían implicados en el lavado de dinero. Aproveche y, como vocero del gobierno, nos aclara estas acusaciones.

Señor Jorge Rodríguez, por supuesto que si dice que no ha visto lo publicado por El Pitazo desde 2017 o 2018, entonces tampoco se ha enterado del seguimiento que se le ha hecho en este medio a la reunión de Ruddy Giuliani con Alejandro Betancourt en el castillo El Alamín, de Toledo, España; ni tampoco a lo denunciado por Lev Parnas, acerca del financiamiento de Betancourt a Juan Guaidó.

Claro está, no espere de nosotros que publiquemos una fotografía de la cual no tenemos mayor información. A nosotros esa foto no nos ha llegado. El mencionado video tampoco. Por lo tanto, no podemos indagar sobre su veracidad y sus circunstancias.

No obstante, hace cuatro semanas escribí un artículo publicado con su fotografía, con el título: Alejandro Betancourt: Una pieza en el tablero de Maduro, en el cual expuse lo siguiente: “… debo afirmar que no cuento con los elementos para decir si existe o no algún vínculo de financiamiento entre el presidente de Derwick y Guaidó. Ni siquiera la nota Reuters, basada en información suministrada por Lev Parnas, un exsocio de Ruddy Giulianni, exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, da una información que no deje dudas. Hasta ahora no existen pruebas irrebatibles. Al menos no las conozco”.

Señor Jorge Rodríguez, la tesis de ese artículo es que ustedes, independientemente de si es cierto o falso lo que denuncia, usan a un aliado de Maduro, protegido del chavismo-madurismo, para atacar a Juan Guaidó en el momento que estaba de gira internacional. Además, advertí que es necesario que sectores de la oposición miren bien de dónde llegan los recursos, porque estos personajes que se enriquecieron con el proceso que usted defiende, de seguro buscan asegurarse el futuro en caso de una transición democrática.

Como esta carta se ha tornado más larga de lo esperado, pues considero necesario el nivel de detalle debido a su grado de desinformación, le informo que mañana vendrá una segunda parte con preguntas que creo pueden ayudarlo a usted y a su equipo a investigar, y por lo tanto preparar sus futuras alocuciones.

Para finalizar por hoy, señor Jorge Rodríguez, lo reto a que solicite a Conatel que levante la orden de bloqueo a El Pitazo -por cierto, nunca nos han informado las razones de esa acción- , para que usted y otros muchos venezolanos, puedan leer lo que afirma no haber visto en el medio que me honra dirigir.

No obstante, como uno intuye que en el régimen cada uno tiene su parcela, de no lograr el levantamiento del bloqueo, le sugiero descargar gratuitamente el VPN Intra o Psiphon, o bajar la APP de El Pitazo en Play Store o APP Store, para que, como lo hacen muchos venezolanos en Venezuela, pueda leer El Pitazo y estar mejor informado.

Me despido, sin cariño, porque, como ya dije, no me sale natural esa cortesía hacia usted, pero le hago la sincera promesa de ayudarlo a vencer su autocensura.

César Batiz es periodista egresado de la Universidad del Zulia, especializado en Periodismo de Investigación. Director de El Pitazo. @CBatiz