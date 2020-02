Borges: El 80% de los venezolanos no tiene acceso a los dólares - Runrun

Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, desestimó que exista una mejoría económica en Venezuela por el aumento en la circulación de dólares en el país.

A través de Twitter, se refirió al artículo de The New York Times, titulado “La capital de Venezuela está viviendo un auge. ¿Ya acabó la revolución?”, en el cual mencionan que en Caracas ha habido una mejoría en el ámbito económico.

Borges comentó: “Generalizaron una situación, sin tomar en cuenta que el 80% de venezolanos no tiene acceso a los dólares y por ende, sufre la crisis humanitaria de Maduro“.

Asimismo, agregó que en el país no puede existir una recuperación económica cuando se atraviesa por la mayor caída en la producción de petróleo. “Llevamos 24 trimestres consecutivos de contracción económica y tenemos la mayor inflación del mundo”, dijo.

Para culminar su idea, mencionó: “El país solo podrá avanzar cuando salga Nicolás Maduro del poder“.

Enviamos el #3Feb una nota de réplica al @nytimes por su artículo Venezuela's Capital is Booming. Is This the End of the Revolution?

Generalizaron una situación, sin tomar en cuenta que el 80% de venezolanos no tiene acceso a $ y por ende, sufre la crisis humanitaria de Maduro. pic.twitter.com/qMQItJ7Fz1

— Julio Borges (@JulioBorges) February 9, 2020