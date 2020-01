La sugerencia de Capriles para ir a elecciones y debilitar a Maduro - Runrun

Henrique Capriles, exgobernador de Miranda, manifestó que existen al menos tres alternativas para alcanzar un cambio de gobierno en Venezuela, rescatando la necesidad de reconocer el fracaso de no poder aplicar la llamada “hoja de ruta” que se planteó en 2019.

En un artículo publicado en el diario El País de España, Capriles planteó que esas alternativas son las siguientes:

1.- Negociación con Nicolás Maduro para que abandone “pacíficamente” el poder.

2.- “Quiebre” en la Fuerza Armada Nacional.

3.- Presión en las calles

Capriles dijo que no hay que rendirse y continuar buscando el cambio político en Venezuela sin repetir lo mismo que se hizo durante 2019. Señaló también que la oposición persiste en el ámbito político gracias a la victoria de las elecciones de la AN en 2015.

“Eso es tan innegable como que en una dictadura nunca habrá condiciones ideales para la lucha democrática. No las hubo en Checoslovaquia. No las hubo en Sudáfrica. Nos las hubo en Chile. No las hubo en 2015 y ganamos, pero también nos negamos a asumir las que pretendieron imponer en la payasada del 20 de mayo de 2018 que nadie reconoce. No habrá condiciones ideales, pero podemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para conseguir las condiciones mínimas que muevan el tablero interno”, escribió el político.