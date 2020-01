Brasil abandona la Celac por apoyar a Venezuela, Cuba y Nicaragua - Runrun

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, informó este jueves 16 de enero que su país decidió abandonar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por apoyar a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Brasil decidió suspender su participación en la Celac porque el organismo no venía obteniendo resultados en la defensa de la democracia o en cualquier área. Por el contrario, preparó el escenario para regímenes antidemocráticos como Venezuela, Cuba, Nicaragua”, dijo el canciller en Twitter.

La Cancillería atribuyó su decisión a la falta de condiciones de la Celac para actuar adecuadamente en el actual contexto de crisis regional.

“Brasil refuerza su determinación de trabajar con todas las democracias de la región (ya sea bilateralmente, la OEA, Prosul o Mercosur) por una agenda de libertad, prosperidad, seguridad e integración abierta”, agregó.

2/O Brasil reforça sua determinação de trabalhar com todas as democracias da região (seja bilateralmente, seja na OEA, no Prosul ou no Mercosul) por uma agenda de liberdade, prosperidade, segurança e integração aberta.

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 16, 2020