EEUU sanciona a ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba por violar DDHH en Venezuela - Runrun

El secretario de Estado de los EE.UU., Mike Pompeo, informó este jueves que Washington sancionó a Leopoldo Cintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba.

Según el funcionario estadounidense, Cintra ha cometido “graves violaciones de los derechos humanos” y ha colaborado en acciones para “apuntalar” al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Today we designate #Cuba regime official Leopoldo Cintra Frias for his involvement in gross violations of human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime in #Venezuela. We will promote accountability for those who abuse human rights, wherever they may reside.

