Mike Pompeo: "Es hora de que Maduro busque el camino para elecciones en Venezuela" - Runrun

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, instó al gobernante venezolano Nicolás Maduro a que busque el camino hacia las elecciones en Venezuela. Esta exhortación fue hecha en el marco de la actualización del informe sobre los derechos humanos en el país caribeño que presentó la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

«La actualización del informe sobre Venezuela expone continuas violaciones graves, incluidas detenciones, torturas y ejecuciones por parte del antiguo régimen de Maduro. Es hora de que Maduro vaya y busque el camino para elecciones libres y justas en Venezuela», publicó en su cuenta en Twitter el funcionario estadounidense.

La presentación de la actualización del informe fue el miércoles 18 de diciembre por Bachelet, quien rindió cuentas sobre la actuación de la comisión de representantes que visitó el país en los últimos meses y que logró realizar nueve visitas a centros de detención y entrevistar de manera confidencial a más de 70 presos.

Asimismo actualizó sobre la situación de los derechos económicos y sociales, que a su juicio, son vulnerados en Venezuela, también lo que pasa con el cuerpo táctico de la Policía Nacional conocido como las Faes, que continúa operativo, y actualizó la situación con el caso Requesens, a quien el Gobierno acusa del supuesto intento de magnicidio de 2018.

