Foro Penal Venezolano contabiliza 390 presos políticos en el país - Runrun

La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV) contabilizó 390 presos políticos en el país en su último informe publicado este lunes 16 de diciembre.

A través de la red social Twitter, el FPV detalló que de ese listado de presos 371 son hombres y 19 son mujeres.

Asimismo, el informe señala que 272 de estos individuos son civiles y los demás 118 son militares.

Todos los presos por razones políticas son mayores de edad, según el informe que se enviará a Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Political Prisoners in #Venezuela as of December 16th, 2019.

Report by @ForoPenal

There is a Total of 390 #PoliticalPrisoners

This information is published on a weekly basis and it is sent to @Almagro_OEA2015 and @UNHumanRights to be verified and certified. pic.twitter.com/nm8Ip2lSMF

— Foro Penal (ENG) (@ForoPenalENG) December 16, 2019