Diputado Américo De Grazia manifiesta preocupación por el acuerdo de la AN sobre el oro - Runrun

El diputado por el estado Bolívar, Américo De Grazia, le envió al presidente encargado, Juan Guaidó, una carta en la cual le manifiesta su preocupación por el acuerdo suscrito en la Asamblea Nacional, el 12 de noviembre, “sobre la explotación y economía ilegal del oro perteneciente a la nación”.

De Grazia expresa que su mayor inquietud tiene que ver con el hecho de que se afirma la nulidad de los actos realizados por el poder ejecutivo “a partir del 10 de enero del 2019”, un hecho, que el parlamentario califica de “contrabando minero”, pues con él se “pretende legitimar, toda actividad irrita ocurrida antes de esa fecha, y, con ello, las trágicas consecuencias del Arco Minero de la Muerte que ha instrumentado el régimen de manera inconstitucional y arbitraria”.

“Cuidado, señor presidente, y este acuerdo, sea usado para apostillar esa tragedia y los daños causados por la ejecución de la misma, en todas sus vertientes; ecológicas, sanitarias, etnicas, sociales, eléctricas,económicas, financieras, de soberanía y seguridad de estado; hoy cuando están en peligro las reservas de agua dulce, biodiversidad y energía limpia más importante del país, incluyendo el complejo hidroeléctrico de Guri que surte de electricidad el 80 % de la nación, no podemos menos que calificarla de saqueo criminal contra Venezuela, sostuvo De Grazia.

A su juicio, el acuerdo suscrito “invisibiliza la realidad del Arco Minero, al extremo, que ni lo cita, ni menciona. Obvía la digna y consecuente postura reflejada por la legítima AN, en el acuerdo de fecha 14 de Junio del 2016, que declaró ilegal el decreto del Arco Minero, emanado del régimen con fecha del 24 de Febrero del 2016”.

Así mismo, el parlamentario asegura que el acuerdo de ayer “desconoce la existencia de la Ley Orgánica de la Mega Reserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonia, sancionada por unanimidad, el 27 de Noviembre del 2018 en nuestra legítima AN. Este es un tema transversal y multidimensional, que nos ocupará en el presente y el futuro. Debemos evitar, espacios para dudas y razones que alimentan a diario en los ciudadanos, su déficit de credibilidad. Y la AN no puede ser la casa de segundones que le enmienden la plana al régimen o a los operadores de la oscuridad y oficiantes de mentiras; debemos luchar por lo que creemos”.

En este sentido, De Grazia le sugirió a Guaidó que publique “urgentemente”, en la Gaceta Legislativa de la AN la Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonia, “que deroga expresamente el Arco Minero y otros decretos ecocidas e inconstitucionales de Hugo Chávez y Nicolas Maduro, y así blindarnos ante el juicio de la historia con la vocación de cambio que exige el país”.