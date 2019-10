AN se declara en sesión permanente para nombrar un comité de postulaciones y designar un nuevo CNE - Runrun

El presidente encargado Juan Guaidó decidió declarar la Asamblea Nacional en sesión permanente durante 24 horas hasta que la bancada oficialista “se ponga” de acuerdo y se pueda nombrar un comité de postulaciones para designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Estamos listos para un avanzar, pero como yo sé que ustedes no deciden, que lamentablemente tienen que consultar, someto a votación de la cámara declararnos en sesión permanente, a fin de que ustedes se pongan de acuerdo: mañana miércoles a las 10:00 am continuamos”, dijo Guaidó desde la AN.