Gobierno brasileño confirmó que petróleo derramado en sus playas es venezolano - Runrun

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Gobierno brasileño confirmó que petróleo derramado en sus playas es venezolano

Redacción Runrun.es18 octubre, 20192min60

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EL GOBIERNO DE BRASIL confirmó que el petróleo que misteriosamente apareció en sus costas, es venezolano, pero eso no necesariamente significa que Venezuela es responsable, dijo el jueves el jefe de la agencia ambiental Ibama, Eduardo Bim.

“Este es petróleo venezolano. Su ADN es venezolano. Es una certeza, es una afirmación, no una especulación”, aseguró Bim, en una audiencia en el Senado el jueves. 

Sus comentarios otorgaron un raro atisbo de certeza en un misterio ambiental que de otra forma sería desconcertante y que se cierne sobre una floreciente industria petrolera en alta mar.

Desde inicios de septiembre, el gobierno brasileño ha estado investigando la aparición de petróleo en cientos de kilómetros de costas en nueve estados. Por su parte, la petrolera estatal Pdvsa rechazó las declaraciones del Ministro del Ambiente de Brasil en donde acusaba a Venezuela de ser la responsable del derrame. 

“No existe evidencia alguna de derrame de crudo en los campos petroleros de Venezuela que pudieran haber generados daños al ecosistema marino del vecino país”, aseguró Pdvsa el pasado 10 de octubre.

Eduardo Bim dijo que la agencia se mostró cautelosa a la hora de divulgar líneas de investigación para evitar “mala información” y “problemas diplomáticos”.

 

*Con información de Reuters

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