Presidente de Ecuador promete habilitar un corredor humanitario para migrantes venezolanos - Runrun

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EL PRESIDENTE DE ECUADOR, Lenín Moreno, prometió habilitar un corredor humanitario para migrantes venezolanos que necesiten pasar por territorio ecuatoriano para llegar a otros destinos en Sudamérica.
En una entrevista ofrecida a Voz de América, Moreno señaló que la llegada masiva de venezolanos a Ecuador “ha desbordado” la capacidad de su país.
Según el mandatario colombiano, con este fenómeno migratorio se han incrementado las cargas sociales que venían enfrentado dificultades, como consecuencia del modelo socialista adoptado por el expresidente Rafael Correa.
“El socialismo del Siglo XXI sólo sirvió para endeudar agresivamente al país y que un grupo de pillastres se lleven gran parte de la riqueza nacional”, aseguró Lenín Moreno.
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Para hacer frente a esta crisis generada por los migrantes, Moreno hizo un llamado a la comunidad internacional, en especial a los países desarrollados, para asistir financieramente el proceso de atención a la crisis humanitaria.
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