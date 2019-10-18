Colombia califica de "afrenta" el ingreso de Venezuela a Consejo de DDHH de ONU - Runrun

EL GOBIERNO DE COLOMBIA ASEGURÓ este jueves que la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una “afrenta” porque el régimen de Nicolás Maduro no tiene la autoridad moral para hacer parte de ese organismo.
“Consideramos que la elección de Venezuela representa una afrenta directa al Consejo y deja en entredicho la legitimidad de este, toda vez que el régimen de Maduro no tiene ni los requisitos ni la autoridad moral para formar parte del Consejo”, dijo la Cancillería colombiana en un comunicado.
En una votación apretada, realizada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela obtuvo el apoyo de 105 de los 193 países de la ONU y Costa Rica el de 96. Brasil, con 153 votos, se llevó la otra plaza disponible para los países de Latinoamérica y el Caribe.
La Cancillería colombiana recalcó que “no se puede esperar que un Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de sus ciudadanos abogue por la protección y defensa de los mismos en cualquier parte del mundo”.
Asimismo lamentó que “a pesar de muchos esfuerzos internacionales para disuadir a los Estados miembros de que no votaran a favor del régimen ilegitimo y usurpador de Nicolás Maduro, Venezuela consiguiera un escaño en este órgano de gran importancia”.
Colombia también deploró que la Asamblea General no haya tenido en cuenta las “graves denuncias contenidas en los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de julio y septiembre de este año”.
En ellos, según el Gobierno de Iván Duque, “se evidencia que la dictadura de Maduro ha cometido crímenes como tortura, ejecuciones extrajudiciales, entre otros, lo cual derivó en el establecimiento de una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos para que se investiguen las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela”.
Finalmente, Colombia reiteró que continuará perseverando y denunciando la “más brutal de las dictaduras y seguirá realizando las acciones pertinentes a fin de que los venezolanos puedan cumplir su anhelo de vivir nuevamente en democracia y libertad”.
Además de Venezuela y Brasil, este jueves fueron elegidos en el Consejo de DD.HH. Libia, Mauritania, Sudán, Namibia, Indonesia, Japón, Islas Marshall, Corea del Sur, Armenia, Polonia, Alemania y Países Bajos.
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