MonitorDeVíctimas | Mataron a hombre mientras esperaba transporte en el Terminal de Oriente - Runrun

@franzambranor
EL PASADO LUNES 14 de octubre, Aníbal Plaza estaba esperando por un transporte en el Terminal de Oriente de Caracas. Su destino era la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, pero un hombre se le acercó y lo asesinó a balazos.
Rubén Machado, tío de Aníbal, dijo en la morgue de Bello Monte, que nadie comprende por qué sucedió esta tragedia.
“Él no tenía enemigos, ni problemas con la justicia, creemos que fue para robarlo y él probablemente opuso resistencia”, dijo Machado.
El tío de Aníbal sostuvo que el hecho se registró a las 3:00 pm. “Creo que él estaba esperando a otra persona para irse a Barcelona”, sostuvo.
Aníbal Plaza tenía 33 años de edad, era comerciante y deja huérfano a un niño de 10 años.
Acusan a Faes de asesinar a comerciante en La Silsa
Familiares de Willy Romero, de 25 años de edad, denunciaron que éste fue asesinado por funcionarios de las FAES el martes 15 de octubre a las 11:00 am
Según versión de la familia, Romero se encontraba en su residencia con su madre, esposa e hijo de cuatro meses de nacido, cuando efectivos del cuerpo adscrito a la PNB allanaron el lugar y se lo llevaron de su residencia ubicada en la calle La Fe del tercer plan de La Silsa, municipio Libertador, de Caracas.
Familiares aseguraron que escucharon detonaciones minutos después del secuestro. El cuerpo de Romero fue llevado al hospital Periférico de Catia.
“En el informe pusieron que él era un azote de barrio y que fue un enfrentamiento. Todo eso es falso”, dijo una fuente que prefirió mantenerse anónima.
La familia adelanta gestiones para introducir una denuncia en la fiscalía con competencia en derechos fundamentales del Ministerio Público.
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