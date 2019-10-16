Negocios de Lacava transformaron la gobernación de Carabobo en la Drácula Corp - Runrun

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Negocios de Lacava transformaron la gobernación de Carabobo en la Drácula Corp

Tal Cual Digital15 octubre, 20192min9

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CARABOBO ES LA TIERRA DE lo posible. Y eso lo sabe su gobernador Rafael Lacava que ha anunciado una serie de productos y servicios tan variados que son dignos de una corporación privada, gigantesca, de gran capital. Todo con el nombre de su álter ego: Drácula, una marca que comenzó como una broma basada en un chiste y que el mandatario regional convirtió en su sello personal.

No estaría mal si la función de un gobernador sea la de producir bienes y servicios, pero la Constitución venezolana delimita bien esas competencias. Y en ninguna ordena crear una línea de ropa deportiva o producir una cerveza artesanal. Esto desdibuja la línea entre lo institucional que ofrece la gobernación de Carabobo y el gobernador Lacava. Empezando por lo más importante: ¿de dónde salen los recursos?

“Nada está claro”, adelanta la diputada de la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela Deyaitza Aray, una de las pocas voces opositoras que sobresalen en Carabobo. Y reafirma que Lacava “ha convertido las políticas sociales e institucionales en negocios personales. Ha ridiculizado y profanado la institucionalidad”.

Sigue leyendo este trabajo de Alejandro Villalobos en TalCual

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