Conindustria insiste en que nuevo aumento salarial alimentará más la hiperinflación - Runrun

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Conindustria insiste en que nuevo aumento salarial alimentará más la hiperinflación

Redacción Runrun.es15 octubre, 20191min28

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EL PRESIDENTE DE CONINDUSTRIA, Adán Celis, afirmó la mañana de este martes 15 de octubre que el reciente ajuste salarial anunciado por el Ejecutivo “alimentará la hiperinflación y golpeará a los más vulnerables quienes verán disminuir su poder adquisitivo”.

“En el sector industrial el impacto del aumento es mínimo porque los salarios están por encima del monto fijado”, así lo expresó Celis durante una entrevista con el periodista Román Lozinski.

Adán Celis cuestionó las políticas en esta materia aplicadas por el gobierno nacional y sugirió acudir a una economía moderna.

“No en una economía pensada en controles, anárquica, lo que tenemos que hacer es cambiar eso, tener una economía seria (…) Los mecanismos para ajustar salarios están vinculados a las comisiones tripartitas entre gobierno, empleados y empleadores”.

 

 

*Con información de UR

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