Colombia promete actuar contra venezolanos infiltrados en protestas sociales - Runrun

EL MINISTRO DE EXTERIORES DE Colombia, Carlos Holmes Trujillo, advirtió el lunes 14 de octubre que la ley de su país actuará contra los venezolanos que se infiltren en manifestaciones. El canciller aseguró que las acciones desestabilizadora “promovidas por Maduro” se denunciarán ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Gobierno de Colombia actuará con el peso legítimo de la ley contra venezolanos violentos que infiltren la protesta social pacífica. Intentos desestabilizadores en varios países, promovidos por dictador Maduro, serán denunciados ante Consejo Permanente de la OEA y el TIAR”, dijo el funcionario neogranadino por medio de su cuenta en la red social Twitter.
La advertencia hecha por Carlos Holmes Trujillo surge cinco días después de que el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, informara que 717 ciudadanos extranjeros han sido detenidos en el marco de las protestas contra las medidas económicas anunciadas por el presidente de ese país Lenín Moreno, entre ellos venezolanos.
Moreno acusó al gobernante venezolanos Nicolás Maduro de querer desestabilizar a su gobierno en complicidad con el expresidente de Rafael Correa.
Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arreaza, señaló al gobierno colombiano de pretender acabar con la política exterior así como también de achacar las culpas de sus tragedias internas al gobierno de Maduro.
“Más que una obsesión, se trata ya de una ridiculez. Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, han pulverizado la política exterior de Colombia. Tratan de evadir todas sus tragedias internas, acusandoa Venezuela, promoviendo el odio y la xenofobia. Carecen del coraje para afrontar su realidad”, escribió Arreaza en su Twitter.
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