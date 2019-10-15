Luis Almagro: "Sanciones más fuertes a dictadura venezolana son imprescindibles" - Runrun

EL SECRETARIO DE LA OEA, Luis Almagro, aseguró este 14 de octubre en Costa Rica que es “imprescindible” que los países apliquen sanciones más contundentes a la “dictadura” de Nicolás Maduro.
“Aplicar sanciones más fuertes contra la dictadura venezolana es absolutamente imprescindible, y tarde o temprano este asunto deberá entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones que es el que puede aplicar medidas más fuertes”, dijo Almagro, quien participó en al evento World Business Forum, que convocó a empresarios latinoamericanos.
Para Almagro, los países de la región “deben ser más consecuentes en la aplicación de sanciones a la dictadura”, de manera que no solo sea “trabajo de Estados Unidos, Canadá o Europa”, pues “es necesario que los países latinoamericanos ejecuten sanciones que afecten a la dictadura venezolana”.
En su discurso, consideró que el gobierno de Maduro se mantiene por el apoyo de grupos subversivos o terroristas como el Ejército de Liberación Nacional colombiano (ELN), disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Hezbolá, carteles narcotraficantes y entre 18.000 y 22.000 cubanos.
“Los que sostienen a Maduro en el poder no son actores pacíficos, son actores que solo quieren violencia”, apuntó.
Por otro lado, se refirió a la ayuda humanitaria como un elemento del que cada día depende más “el pueblo pobre venezolano”. “La solución es el fin de la dictadura, mientras haya dictadura no habrán soluciones productivas, económicas ni sociales”, sostuvo.
Con información de EFE
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