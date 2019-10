Miguel Pizarro: "Casi 10 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Venezuela" - Runrun

MIGUEL PIAZARRO, COMISIONADO ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), designado por el presidente encargado, Juan Guaidó; estuvo en la ciudad alemana de Saarbrücken para hablar sobre la situación de los presos políticos y las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela.

En su discurso en el 71° Congreso Nacional Anual de la Junge Union, Pizarro indicó que la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela ha dejado consecuencias y que casi 10 millones de personas necesitan de asistencia humanitaria. Agregó a su vez que “casi cinco millones de personas han emigrado en los últimos años, convirtiéndonos en la segunda peor crisis migratoria del mundo después de Siria. Esta situación no se debe a una guerra, a una catástrofe o a un desastre natural, esto es culpa de un régimen opresor, corrupto y negligente”.

Asimismo, Miguel Pizarro hizo referencia a que su paso por Alemania fue en representación de los cientos de presos políticos que están ilegalmente detenidos como consecuencia de la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. “Estoy hablando acá en nombre del diputado Juan Requesens que actualmente tiene 420 días preso por motivos políticos. Igualmente, estoy acá hablando en nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder legítimo que existe en mi país, y del presidente encargado Juan Guaidó”.

“Gracias por todo el esfuerzo que han hecho por visibilizar lo que ocurre, por hablar de libertad, democracia y justicia. Luchar por la libertad en Venezuela es luchar por la libertad en todo el mundo. Luchar por la justicia en Venezuela es convertirnos en parte de la generación del nunca más”, puntualizó el también diputado de la Asamblea Nacional.

En este sentido, Pizarro estableció que lo que hoy ocurre en Venezuela es un ejemplo de lo que no quiere que no se repita. «Tengo la certeza de que en un par de años nos veremos nuevamente y nos encontraremos en una situación diferente no como un ejemplo de dictadura sino como un ejemplo de democracia y cambio. Sé muy bien que voy a regresar a mi país en democracia, que voy a regresar a mi país en libertad”.

“Esto es por ti, Juan. En nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela y en nombre de cada preso político vamos a seguir alzando nuestra voz en todas partes del mundo”, finalizó su alocución en la ciudad Alemana.

