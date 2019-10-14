Culminan protestas en Ecuador tras negociación entre indígenas y gobierno de Lenin Moreno - Runrun

LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN ECUADOR culminaron este domingo 13 de octubre en la noche luego de que el gobierno de Lenin Moreno decidiera derogar el decreto 883 que eliminaba el subsidio al combustible en ese país.
Tras una jornada de diálogo nacional cerca de la media noche la comunidad indígena del país suramericano dió por culminadas las protestas que se habían iniciado hace más de 10 días y habían generado más de 500 detenidos.
El pasado viernes el presidente Lenin Moreno decidió mudar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil y el sábado 12 de octubre decretó toque de queda en todo el país.
«Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad! #DialogarEsElCaminoEC», escribió Moreno en su Twitter poco después de logrado el consenso entre ambos sectores.
Por el momento se mantiene el toque de queda en el país y las restricciones para la circulación de vehículos informaron medios locales.
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