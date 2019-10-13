MonitorDeVictimas | Funcionarios del FAES se lo llevaron y apareció muerto en el hospital de Catia - Runrun

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#MonitorDeVictimas | Funcionarios del FAES se lo llevaron y apareció muerto en el hospital de Catia

Sandra Guerrero13 octubre, 20193min83

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Fue interceptado cuando se dirigía a su trabajo. Familiares afirman que no tenía antecedentes penales y piden se haga justicia 

 

@sandraguerrero1

Fotografía Carlos Ramírez

 

LA FAMILIA DE JULIO CÉSAR Mata Palacios pide que se haga justicia en su muerte. No registraba antecedentes y nuca estuvo preso, dijeron en la morgue cuando fueron a reclamar su cadáver.

A las 7:00 am de este miércoles, el hombre, de 33 años de edad, salió de su casa ubicada en el sector Cañaveral del barrio Isaías Medina Angarita, de Catia. Se dirigía a sus labores en un galpón, en Altavista, donde laboraba como deshuesador de carne.

En el trayecto, fue interceptado por unos siete funcionarios de las FAES que se lo llevaron, lo mataron y luego llevaron el cadáver al hospital de Los Magallanes de Catia. La familia desconoce la cantidad de disparos que le dieron.

La esposa de Mata Palacios había ido a Barlovento, estado Miranda, en busca de un medicamento para una hija que está enferma.

Los parientes de la víctima expresaron que éste nunca tuvo problemas con la justicia, no registraba antecedentes ni estuvo preso.

Era padre de cinco hijos, de 16, 14, 9, 7 y 3 años de edad.

La víctima tenía 14 años viviendo en Catia.

Algunas veces, cuando había mucha carne en el galpón donde trabajaba, se iba de madrugada a sus labores.

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