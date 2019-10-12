Lenin Moreno ordena toque de queda y militarización de Quito - Runrun

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ESTE SÁBADO 12 DE OCTUBRE tras varios días de protestas el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, ha ordenado un toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano de Quito y Valles.
La información fue dada a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que el mandatario ecuatoriano explicó que esta medida comenzará a regir a partir de las 3:00 pm hora local.
Aseguró que con esta medida busca facilitar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes hacen frente a los manifestantes, en su mayoría indígenas que llegaron del interior de la nación hasta la ciudad capital.
Moreno catalogó como “intolerables desmanes de violencias”, los actos ocurridos durante todos estos días en la ciudad de Quito.
El Ministerio de Gobierno de Ecuador, hizo un llamado a la ciudadanía a trasladarse hasta sus viviendas y explicó que esta medida estará vigente hasta nuevo aviso.
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