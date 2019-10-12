Sudeban impone medidas administrativas al BOD por riesgo de legitimación de capitales - Runrun

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Sudeban impone medidas administrativas al BOD por riesgo de legitimación de capitales

Tal Cual Digital12 octubre, 20191min90

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ESTE SÁBADO 12 DE OCTUBRE se hizo pública una resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en la que se imponen nuevas medidas administrativas a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento (BOD).

Esta decisión nace luego de una inspección general realizada por el ente público al BOD, específicamente en el área de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, donde de acuerdo a la Sudeban, se evidenció la presencia de clientes que están calificados de “riesgo alto”.

La resolución N° 051.19 con fecha del 10 de octubre de 2019, se llevó a cabo en cumplimiento de los lineamientos emanados por el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin). 

Explicaron que durante la revisión también comprobaron la existencia de empresas vinculas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones o zonas geográficas consideradas de alto riesgo. 

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