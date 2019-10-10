Defensoría de Ecuador confirma cinco fallecidos en protestas - Runrun

ESTE 10 DE OCTUBRE la Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento de cinco personas durante las protestas que se mantienen en ese país desde hace ocho días en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.
Se pudo conocer que uno de los fallecidos fue Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie). Otro de los muertos fue identificado como José Rodrigo Chaluisa, detalló el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza.
“Hacemos un llamado al Gobierno a erradicar la violencia y garantizar el derecho a la protesta social de forma pacífica”, expresó la Defensoría ecuatoriana a través de un comunicado publicado en Twitter.
Ya se había confirmado el deceso de otras dos personas. Entre ellas Marco Oto, quien cayó de un puente en el casco histórico de la capital ecuatoriana, en medio de la represión policial del lunes 7 de octubre; y Raúl Chilpe, atropellado en momentos en que manifestaba.
La Conaie se declaró en luto tras el fallecimiento de integrantes de la confederación. Señalan que en los próximos días emitirán un informe donde darán detalles de todas las víctimas “mortales, heridas y desaparecidas”.
“Violencia desmedida de la policía y militares”, manifestaron en el texto publicado el 11 de octubre.
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