Gaceta Oficial establece creación de "cédula inmobiliaria" mediante el Censo Nacional de Población - Runrun

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Gaceta Oficial establece creación de “cédula inmobiliaria” mediante el Censo Nacional de Población

Redacción Runrun.es10 octubre, 20192min50

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A TRAVÉS DE LA GACETA OFICIAL Nº 6.480, con fecha del 23 de septiembre, se aprobó el XV Censo Nacional de Población y Vivienda, anunciado por el régimen de Nicolás Maduro.

La Gaceta Oficial establece que el XV Censo Nacional generará como consecuencia del registro de unidades inmobiliarias, un instrumento denominado “cédula inmobiliaria”.

Asimismo, mediante el Decreto N° 3.990 se instruye al Instituto Nacional de Estadística (INE) la realización del censo de la población. Este organismo se encarga de planificar y realizar todo el proceso de ejecución, procesamiento y divulgación de este nuevo registro.

Lea también: Oposición se prepara para organizar a la población en rechazo al censo inmobiliario

La cédula inmobiliaria individualizará cada registro con un código único de identificación de respuesta rápida o QR, que será de obligatorio en las bases de datos del Estado para simplificación de trámites y procesos administrativos.

*Con información de El Pitazo

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