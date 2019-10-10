Metro de Caracas colapsó este jueves #10Oct dejando a los usuarios varados - Runrun

DESDE LAS 7:00 DE LA MAÑANA de este jueves 10 de octubre el servicio de trenes de la Línea 1 del Metro de Caracas presentó fuerte retraso, generando un colapso en las estaciones del sistema.
Según una nota publicada por El Pitazo, había un tren detenido en la estación Chacaíto que impedía el movimiento del resto de los trenes en las direcciones Propatria y Palo Verde.
En la estación Propatria, cuyo andén estaba abarrotado de personas, los usuarios fueron desalojados del tren que llegó y que debía tomar curso hacia Palo Verde. Les informaron que el mismo no continuaría prestando servicio comercial.
Luego de eso uno de los operadores de la estación recomendó a los usuarios utilizar “transporte superficial”, puesto que el servicio se estaba prestando con retraso por “motivos operacionales”.
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Los usuarios salieron de las estaciones en búsqueda de camionetas que los llevaran a sus destinos, pero en la mayoría de las paradas no habían unidades de transporte. Otros prefirieron esperar en los andenes a que el servicio se normalizara.
A través de la cuenta de Twitter del Metro de Caracas no informaron la existencia de alguna falla que impidiera que el sistema funcionara de forma adecuada. Solo informaron que las líneas 1, 2 y 3 funcionaban normalmente.
Los usuarios mostraron su molestia y reportaron el retraso a través de las redes sociales:
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