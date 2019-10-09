Y Política: ¿Qué tiene que ver ganar un mundial de fútbol con los niveles de aprobación de un presidente? - Runrun

TREJO COMUNICACIONES Estratégicas lanzó en su canal de YouTube “Y política”, videos con una apuesta sencilla, de producción simple y guión fresco que busca la atención de un público informado, que revive momentos históricos y que utiliza la carnada de la curiosidad para involucrar a perfiles más escépticos en discusiones de orden político.
En este primer episodio, el espectador recordará cómo en el fútbol la política hacen vida y los lamentables capítulos que ha generado su simbiosis. Tal es el caso de Henrikh Mkhitaryan perdiéndose la final de la UEFA solo por ser armenio; pero también momentos grandiosos como Didier Drogba poniéndole fin a la guerra civil de su natal Costa de Marfil. Recordaremos en arquitectura y política a los nazis y sus construcciones megalómanas; pero también el acierto que significó el Museo Guggenheim para Bilbao; y hasta llegamos a especular en moda y política, porqué los calcetines de Justin Trudeau tienen motivos tan coloridos.
A continuación el video:
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvVmVuZXp1ZWxhLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM5MDA5OC9ydXB0dXJhLW8tY29sYWJvcmFjaW9uaXNtby1wb3ItdmljdG9yLW1hbGRvbmFkby1jLyIgdGl0bGU9IlJ1cHR1cmEgbyBDb2xhYm9yYWNpb25pc21vLCBwb3IgVsOtY3RvciBNYWxkb25hZG8gQy4iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5nb2JpZXJubzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzkwMDk4L3J1cHR1cmEtby1jb2xhYm9yYWNpb25pc21vLXBvci12aWN0b3ItbWFsZG9uYWRvLWMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UnVwdHVyYSBvIENvbGFib3JhY2lvbmlzbW8sIHBvciBWw61jdG9yIE1hbGRvbmFkbyBDLjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L1doYXRzQXBwLUltYWdlLTIwMTktMDktMjgtYXQtMi4yOC4zMi1QTS1lMTU2OTY5NTk1MTUyNC5qcGVnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTU1MC9ndWFpZG8tcmVhbGl6YS1yZWNvcnJpZG8tZW4tcGV0YXJlLWVzdGUtMjhzZXB0LyIgdGl0bGU9Ikd1YWlkw7MgZGVzZGUgUGV0YXJlIHBpZGUgYWwgbXVuZG8gc29saWRhcmlkYWQgY29uIGxvcyB2ZW5lem9sYW5vcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmRpcmlnZW50ZXMgcG9sw610aWNvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTU1MC9ndWFpZG8tcmVhbGl6YS1yZWNvcnJpZG8tZW4tcGV0YXJlLWVzdGUtMjhzZXB0LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkd1YWlkw7MgZGVzZGUgUGV0YXJlIHBpZGUgYWwgbXVuZG8gc29saWRhcmlkYWQgY29uIGxvcyB2ZW5lem9sYW5vczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzAyL3ZlbmV6dWVsYV9wcm90ZXN0YXNfMS0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4OTUyMy9uaS1tYW5zb3MtbmktcGVuZGVqb3MtcG9yLWFudG9uaW8tam9zZS1tb25hZ2FzLyIgdGl0bGU9Ik5pIG1hbnNvcyBuaSBwZW5kZWpvcywgcG9yIEFudG9uaW8gSm9zw6kgTW9uYWdhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmRlbWFnb2dpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg5NTIzL25pLW1hbnNvcy1uaS1wZW5kZWpvcy1wb3ItYW50b25pby1qb3NlLW1vbmFnYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TmkgbWFuc29zIG5pIHBlbmRlam9zLCBwb3IgQW50b25pbyBKb3PDqSBNb25hZ2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvZ2Fzb2xpbmEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg5NDcwL2EtY3VhbnRvLWRlYmVyaWEtc3ViaXItZWwtcHJlY2lvLWRlLWxhLWdhc29saW5hLXBvci12aWN0b3ItYWx2YXJlei1yLyIgdGl0bGU9IsK/QSBjdcOhbnRvIGRlYmVyw61hIHN1YmlyIGVsIHByZWNpbyBkZSBsYSBnYXNvbGluYT8gcG9yIFbDrWN0b3Igw4FsdmFyZXogUiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmdhc29saW5hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODk0NzAvYS1jdWFudG8tZGViZXJpYS1zdWJpci1lbC1wcmVjaW8tZGUtbGEtZ2Fzb2xpbmEtcG9yLXZpY3Rvci1hbHZhcmV6LXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+wr9BIGN1w6FudG8gZGViZXLDrWEgc3ViaXIgZWwgcHJlY2lvIGRlIGxhIGdhc29saW5hPyBwb3IgVsOtY3RvciDDgWx2YXJleiBSPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvRGl2aWRlLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4OTM1MC9kaXZpZGUteS12ZW5jZXJhcy1wdWVkZS1zZXItbXVjaG8tZGl2aWRpci15LXBvY28tdmVuY2VyLXBvci1hcm1hbmRvLW1hcnRpbmktcGlldHJpLyIgdGl0bGU9IkRpdmlkZSB5IHZlbmNlcsOhcyBwdWVkZSBzZXIgbXVjaG8gZGl2aWRpciB5IHBvY28gdmVuY2VyLCBwb3IgQXJtYW5kbyBNYXJ0aW5pIFBpZXRyaSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFjY2nDs24gRGVtb2Nyw6F0aWNhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODkzNTAvZGl2aWRlLXktdmVuY2VyYXMtcHVlZGUtc2VyLW11Y2hvLWRpdmlkaXIteS1wb2NvLXZlbmNlci1wb3ItYXJtYW5kby1tYXJ0aW5pLXBpZXRyaS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EaXZpZGUgeSB2ZW5jZXLDoXMgcHVlZGUgc2VyIG11Y2hvIGRpdmlkaXIgeSBwb2NvIHZlbmNlciwgcG9yIEFybWFuZG8gTWFydGluaSBQaWV0cmk8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=