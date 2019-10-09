 Y Política: ¿Qué tiene que ver ganar un mundial de fútbol con los niveles de aprobación de un presidente? - Runrun
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Y Política: ¿Qué tiene que ver ganar un mundial de fútbol con los niveles de aprobación de un presidente?

Redacción Runrun.es9 octubre, 20192min38

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TREJO COMUNICACIONES Estratégicas lanzó en su canal de YouTube “Y política”, videos con una apuesta sencilla, de producción simple y guión fresco que busca la atención de un público informado, que revive momentos históricos y que utiliza la carnada de la curiosidad para involucrar a perfiles más escépticos en discusiones de orden político.

En este primer episodio, el espectador recordará cómo en el fútbol la política hacen vida y los lamentables capítulos que ha generado su simbiosis. Tal es el caso de Henrikh Mkhitaryan perdiéndose la final de la UEFA solo por ser armenio; pero también momentos grandiosos como Didier Drogba poniéndole fin a la guerra civil de su natal Costa de Marfil. Recordaremos en arquitectura y política a los nazis y sus construcciones megalómanas; pero también el acierto que significó el Museo Guggenheim para Bilbao; y hasta llegamos a especular en moda y política, porqué los calcetines de Justin Trudeau tienen motivos tan coloridos.

 

A continuación el video: 

 

 

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