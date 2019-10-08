Diputados de PJ exigieron a las afueras del Sebin justicia para Fernando Albán - Runrun

DIPUTADOS DEL PARTIDO político Primero Justicia reclamaron este martes a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicada en Plaza Venezuela, que la muerte del concejal Fernando Albán no quede impune.
Los parlamentarios le rindieron tributo con una ofrenda floral a un año del suceso y afirmaron que al opositor lo asesinaron. “Aquí, en esta sede, están los asesinos ordenados por Nicolás Maduro”, aseguró la tolda.
“Seguimos exigiendo que haya justicia ante el vil asesinato por parte de unos funcionarios corruptos que sirven a los esbirros que están en contra de la voluntad de los venezolanos”, declaró el diputado Jorge Millán.
Marialbert Barrios, también parlamentaria, resaltó que Primero Justicia, como parte de la fuerza política del país, continuará en la calle.
“Con el asesinato de Fernando nos dieron más fuerzas para continuar con la lucha”, dijo la diputada María Hernández.
Sin embargo, los parlamentarios tuvieron que mediar con un piquete de la Policía Nacional Bolivariana que impidió que llegaran hasta la entrada del edificio del Sebin.
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