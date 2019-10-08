Smolansky dice que solo venezolanos con visa podrán usar corredor humanitario de Ecuador - Runrun

EL COORDINADOR DE LA OEA para los refugiados venezolanos designado por la Asamblea Nacional (AN), David Smolansky, dijo que Ecuador tiene previsto habilitar un corredor humanitario por el que migrantes venezolanos podrán desplazarse durante 10 días para llegar a Perú y Chile.
En entrevista a Tv Venezuela indicó que solo los venezolanos que el acceso autorizado de ese otro país podrán trasladarse por el corredor humanitario
“Esperemos que ayude un poco a desahogar a las personas en Colombia que deseen ir a otro país”, agregó.
El coordinador para los refugiados venezolanos en la OEA reiteró su preocupación por las restricciones migratorias que gobiernos de la región han impuesto para frenar la entrada de venezolanos a su territorio.
“Si en Venezuela cae la dictadura y recuperamos la democracia, se puede frenar la crisis migratoria y los venezolanos se van a dejar de ir”, expresó. David Smolansky precisó que Colombia y Perú son los países de la región que albergan a más con nacionales con 1.6 millones y 900 mil migrantes venezolanos, respectivamente.
Señaló que a estas naciones le siguen Estados Unidos con 422 mil ciudadanos, Chile con 400 mil, Ecuador con 350 mil; y Brasil con 170 mil.
“El venezolano dejó de ser diáspora. No es un migrante voluntario, es refugiado porque huye de un conflicto que lo generó una dictadura que viola los derechos humanos”, afirmó.
Asimismo, recordó que Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá son los ocho países de América Latina y del Caribe que le piden visa a migrantes y refugiados venezolanos.
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