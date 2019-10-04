Lenín Moreno: “No voy a cambiar la medida, se acabó la zanganería” - Runrun

EL PRESIDENTE DE ECUADOR, Lenín Moreno, reiteró este viernes que no dará marcha atrás a las medidas económicas tomadas recientemente, a pesar de las manifestaciones que continúan en las principales ciudades y localidades de esa nación, y que han dejado más de 350 detenidos.
“Bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”, expresó el mandatario desde Guayaquil.
En rueda de prensa, Moreno afirmó que no son “decisiones fáciles”, por lo que se mostró abierto a dialogar con “quienes quieran trabajar y sacar al país adelante”, no con quienes “se han enriquecido”, refiriéndose a la paralización de servicios y las agresiones a las personas.
Asimismo, dijo que aquellos que violen la Constitución y los derechos de todos los trabajadores deberán responder ante las autoridades.
Precisó que el subsidio a los combustibles, que fue eliminado, le ha representado al país aproximadamente 60 mil millones de dólares durante años.
Este viernes se cumplió el segundo día de paro nacional, convocado por varias federaciones de transporte, en rechazo a la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís, además del diésel.
*Con información de EN
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