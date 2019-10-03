Trabajadores de Inparques rechazan apatía del gobierno ante ecocidio en arco minero - Runrun

TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE Parques (Inparques) denunciaron que el sistema nacional de parques del país se encuentra sumido a las precariedades y que mientras las autoridades del instituto gozan de “camionetas del año o de celulares corporativos” el personal técnico y profesional tiene “sueldos de hambre”.
En rueda de prensa el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Inparques, José Matute, manifestó que los parques nacionales presentan graves problemas de desatención y que la situación en el interior del país es cada vez peor.
Condenó la “minería de todo tipo en los parques del sur” y que el gobierno venezolano se mantenga de brazos cruzados.
El representante del sindicato de trabajadores de Inparques aseguró que el instituto está sometido a directivas acomodaticias que se prestan para decir que sí “a todo proyecto loco que se quiere desarrollar y que van en detrimento de las áreas”.
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